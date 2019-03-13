2019-03-13T16:11:32+03:00
Звезды

В финал III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» вышли 60 авторов

Победителей по традиции объявят 21 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Конкурс «Зеленый листок» был учрежден Заслуженным деятелем искусств РФ, поэтом Андреем ДементьевымКонкурс «Зеленый листок» был учрежден Заслуженным деятелем искусств РФ, поэтом Андреем ДементьевымФото: Ирина ТАРАСОВА
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21 марта в Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева», объявят победителей III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Подведение итогов традиционно состоится во Всемирный день поэзии.

Напомним, приём заявок на участие в конкурсе уже завершен. Всего в оргкомитет поступило около 400 заявок, из них в финал вышли 60 авторов. География участников в этом году широка - заявки авторы прислали из 83 городов России, а также поэты из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики.

Вот уже третий год конкурсные работы оценивают известные поэты, публицисты, литературоведы и критики. Среди них председатель редакционного совета Литературной газеты Юрий Поляков, Лауреат премии Солженицына Юрий Кублановский, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, Народный артист России Вениамин Смехов.

Конкурс «Зеленый листок» был учрежден Заслуженным деятелем искусств РФ, Лауреатом Государственной премии СССР, почетным гражданином Тверской области и города Твери Андреем Дементьевым, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Главная награда конкурса – небольшие композиции в виде зелёных листочков скульптора, а также денежные премии, дипломы и подарки.

Всех участников церемонии награждения ждут мастер-классы от известных писателей, профессоров Литературного института и традиционная рубрика «открытый микрофон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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