Шестилетняя девочка упала в маршрутке при резком торможении в Твери

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-13T15:57:56+03:00

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В Твери 13 марта на улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествии. Водитель маршрутного такси №106 резко затормозил возле дома №31.

В этот момент на переднем сиденье справа сидели женщина с шестилетний ребенком. Во время резкого торможения девочка не удержалась и упала. Признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

По предварительным данным, ребенок получил незначительные ушибы. Его осмотрели медики, которые приехали на место происшествия. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU