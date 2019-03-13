Шестилетняя девочка упала в маршрутке при резком торможении в Твери
Ребенка осмотрели медики
Подробности случившегося уточняютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери 13 марта на улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествии. Водитель маршрутного такси №106 резко затормозил возле дома №31.
В этот момент на переднем сиденье справа сидели женщина с шестилетний ребенком. Во время резкого торможения девочка не удержалась и упала. Признаков алкогольного опьянения у водителя не было.
По предварительным данным, ребенок получил незначительные ушибы. Его осмотрели медики, которые приехали на место происшествия. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.
Подробности случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU