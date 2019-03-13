2019-03-13T15:15:46+03:00
Происшествия

В Твери загорелся припаркованный у торгового центра автомобиль

Машину потушили охранники магазина
Виктория ФОМИНА
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Машину потушила охрана Фото: vk.com/Новая ТверьМашину потушила охрана Фото: vk.com/Новая Тверь
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В Твери в среду, 13 марта около 10:45 загорелся автомобиль, припаркованный у торгового центра "Морозовский". Тушить машину сразу же бросились сотрудники охранной службы магазина.

Очевидцы в сообществе в социальной сети "Новая Тверь" рассказали, что автомобиль марки “KIA” предварительно неизвестные облили бензином и зачем подожгли. На месте происшествия работали полицейские и эксперты, которые выясняют причину возгорания.

Подробности случившегося устанавливаются. Рассматривается все версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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