В Твери загорелся припаркованный у торгового центра автомобиль
Машину потушили охранники магазина
Машину потушила охрана Фото: vk.com/Новая Тверь
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В Твери в среду, 13 марта около 10:45 загорелся автомобиль, припаркованный у торгового центра "Морозовский". Тушить машину сразу же бросились сотрудники охранной службы магазина.
Очевидцы в сообществе в социальной сети "Новая Тверь" рассказали, что автомобиль марки “KIA” предварительно неизвестные облили бензином и зачем подожгли. На месте происшествия работали полицейские и эксперты, которые выясняют причину возгорания.
Подробности случившегося устанавливаются. Рассматривается все версии произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU