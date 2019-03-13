В Твери загорелся припаркованный у торгового центра автомобиль

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-13T15:15:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери в среду, 13 марта около 10:45 загорелся автомобиль, припаркованный у торгового центра "Морозовский". Тушить машину сразу же бросились сотрудники охранной службы магазина.

Очевидцы в сообществе в социальной сети "Новая Тверь" рассказали, что автомобиль марки “KIA” предварительно неизвестные облили бензином и зачем подожгли. На месте происшествия работали полицейские и эксперты, которые выясняют причину возгорания.

Подробности случившегося устанавливаются. Рассматривается все версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU