2019-03-13T13:21:48+03:00
Происшествия

Под суд пойдет житель Тверской области, который убил товарища и вынес тело к подъезду

Мужчины поругались во время застолья
Виктория ФОМИНА
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Наказание мужчине назначил судНаказание мужчине назначил судФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура Спировского района Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Обвиняемый - 29-летний житель Спирово.

По версии предварительного следствия, вечером 12 ноября 2018 года мужчина поругался со своим знакомым во время распития спиртных напитков. Схватив кухонный нож, подсудимый ударил своего приятеля не менее пяти раз в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия

После этого мужчина несколько раз переносил тело. В итоге положил погибшего перед подъездом дома.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Спировский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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