Житель Тверской области отправился в колонию строго режима за невыплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-13T12:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Осташковского района Тверской области осужден за невыплату алиментов. Во время заседания было установлено, что молодой человек уже привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако эта мера на него никак не повлияла. С сентября по ноябрь 2018 года он задолжал 26 тысяч рублей, а общая задолженность при этом превысила 480 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, и с учетом рецидива приговорил к 1 году 3 месяца исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU