2019-03-13T12:39:19+03:00
Общество

Житель Тверской области отправился в колонию строго режима за невыплату алиментов

Мужчина задолжал своему ребенку более 480 тысяч рублей
Альберт БОЙКОВ
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Алиментщик отправился в колонию строго режимаАлиментщик отправился в колонию строго режимаФото: Анна КОЛПАКОВА
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Житель Осташковского района Тверской области осужден за невыплату алиментов. Во время заседания было установлено, что молодой человек уже привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако эта мера на него никак не повлияла. С сентября по ноябрь 2018 года он задолжал 26 тысяч рублей, а общая задолженность при этом превысила 480 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, и с учетом рецидива приговорил к 1 году 3 месяца исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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