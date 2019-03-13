Сгоревший жилой дом в Первомайском микрорайоне Твери был признан аварийным

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-13T12:07:28+03:00

Дома в микрорайоне Первомайский горят каждый год Фото: vk.com/ "Подслушано у водителей. Тверь"/Ольга Романовская

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Сгоревший дома №1 на улице Спортивной в Первомайском микрорайоне Твери вошел в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем населения города Твери на 2015 – 2020 годы». Дом планируют снести не позднее начала 2020 года.

Напомним, в мае 2018 года в Твери произошла серия пожаров. Деревянные дома в Первомайке поджигали неизвестные лица, а 21 мая там вспыхнул единственный жилой дом. Обошлось без пострадавших, но люди лишились крова.

Дома были построены в 1920-х годах, некоторые из них ранее уже были расселены.

ИСТОЧНИК KP.RU