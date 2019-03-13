Житель Тверской области подкинул предпринимателю наркотики и оружие
В Тверской области назначено наказание мужчине, который совершил заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения.
По версии следствие обвиняемый не позднее 5 сентября 2017 года, чтобы незаконно привлечь добросовестного предпринимателя из Кимр к уголовной ответственности, перенес чужое жилье психотропное вещество, пистолет и глушитель к нему, а также патроны и взрывное устройство.
После этого он сообщил в полицию о хранении якобы похищенного имущества в жилище пожилой матери предпринимателя, в расчете на обыск. Сотрудники полиции, приехали на обыск и нашли весь «арсенал», как и предполагал злоумышленник.
Во время судебного разбирательства вина мужчины была полностью подтвердилась.
В областной прокуратуре сообщили, что с учетом мнения государственного обвинителя, Кимрским городским судом подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU