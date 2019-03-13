55-летняя женщина убила сожителя в Тверской области, ударив его ножом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-13T11:07:28+03:00

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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело по факту обнаружения в квартире дома в Весьегонске тела мужчины 1968 года рождения с признаками криминальной смерти.

По данным следствия, в период с 10 по 11 марта 2019 года 55-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в область груди. Произошло это в квартире дома, который находится на улице Салтыкова-Щедрина в Весьегонске. Поссорились влюбленные на почве личной неприязни.

- Необходимо отметить, что в результате слаженных действий следователей следственного отдела СКР и оперативников МВД подозреваемая была задержана по «горячим следам», - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

В настоящий момент продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU