55-летняя женщина убила сожителя в Тверской области, ударив его ножом
В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело по факту обнаружения в квартире дома в Весьегонске тела мужчины 1968 года рождения с признаками криминальной смерти.
По данным следствия, в период с 10 по 11 марта 2019 года 55-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в область груди. Произошло это в квартире дома, который находится на улице Салтыкова-Щедрина в Весьегонске. Поссорились влюбленные на почве личной неприязни.
- Необходимо отметить, что в результате слаженных действий следователей следственного отдела СКР и оперативников МВД подозреваемая была задержана по «горячим следам», - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
В настоящий момент продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств.
ИСТОЧНИК KP.RU