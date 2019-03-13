2019-03-13T09:59:23+03:00
Происшествия

В Твери автомобилистка сбила на пешеходном переходе женщину

Потерпевшая получила тяжелые травмы
Альберт БОЙКОВ
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В аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 12 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 60-летняя женщина. Авария случилась около 07:15 на улице Советской в районе дома №34.

По сведениям дорожных полицейских, 25-летняя обладательница Peugeot 206 сбила 60-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сделать ей этого не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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