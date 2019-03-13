В Твери автомобилистка сбила на пешеходном переходе женщину
Потерпевшая получила тяжелые травмы
В аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 12 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 60-летняя женщина. Авария случилась около 07:15 на улице Советской в районе дома №34.
По сведениям дорожных полицейских, 25-летняя обладательница Peugeot 206 сбила 60-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сделать ей этого не удалось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU