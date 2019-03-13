Два человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-13T09:40:09+03:00

На трассе столкнулись четыре автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один из автомобилей загорелся

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В ночь на 13 марта на 111 километре трассы М-10 в Тверской области рядом с поселком Завидово Конаковского района столкнулись четыре автомобиля: фура “MAN”, фургон “Iveco”, легковушка и “ГАЗель”.

После удара один из автомобилей вылетел за ограждение, а “ГАЗель” загорелась. На месте происшествия работали автоинспекторы, спасатели и медики - всего 26 человек.

На время ликвидации последствий столкновения движение транспорта по автотрассе было перекрыто.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получили два человека. Подробности уточняются.

Рано утром 12 марта на трассе М-10 произошла еще одна массовая авария.

ИСТОЧНИК KP.RU