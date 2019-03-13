Два человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе М-10 в Тверской области
В ночь на 13 марта на 111 километре трассы М-10 в Тверской области рядом с поселком Завидово Конаковского района столкнулись четыре автомобиля: фура “MAN”, фургон “Iveco”, легковушка и “ГАЗель”.
После удара один из автомобилей вылетел за ограждение, а “ГАЗель” загорелась. На месте происшествия работали автоинспекторы, спасатели и медики - всего 26 человек.
На время ликвидации последствий столкновения движение транспорта по автотрассе было перекрыто.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получили два человека. Подробности уточняются.
Рано утром 12 марта на трассе М-10 произошла еще одна массовая авария.
ИСТОЧНИК KP.RU