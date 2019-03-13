2019-03-13T09:12:26+03:00
Общество

Соревнования по ликвидации последствий ДТП среди пожарных прошли в Твери

Командам спасателей пришлось выполнить ряд заданий
Виктория ФОМИНА
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Доставать условных пострадавших приходилось разными способами Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиДоставать условных пострадавших приходилось разными способами Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Твери 12 марта прошли соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Тверской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП в 2019 году». Участвовали в них команды специализированной пожарно-спасательной части Твери, ржевского, удомельского, вышневолоцкого и тверского пожарно-спасательных гарнизонов.

Каждая команда состояла из пожарных и водителей, которые прошли специализированную подготовку по работе с аварийно-спасательным инструментом.

Спасатели должны были выполнить ряд заданий: правильно экипироваться и строго соблюдать технику безопасности, грамотно оценить аварийную ситуацию и передать информацию о пострадавших, оградить место ДТП и провести аварийно-спасательные работы при помощи гидравлического инструмента.

Доставать условных пострадавших приходилось разными способами: через лобовое стекло, с помощью вскрытия дверей и срезания крыши. Также спасатели должны уметь оказывать первую помощь.

В пресс-службе ведомства рассказали, что один из самых главных критериев была скорость. Первое место заняла команда пожарно-спасательной части №9 из Вышнего Волочка, второе - пожарно-спасательной части №14, а первое - сотрудников пожарно-спасательной части № 12 Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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