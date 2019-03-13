На время весеннего нереста вводится запрет на рыбалку в водоемах Тверской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-13T12:58:46+03:00

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На территории Тверской области согласно «Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» устанавливаются запретные сроки добычи водных биоресурсов.

Ловить рыбу можно вне зон нереста, только обычной поплавочной удочкой с берега, на которой установлено не более двух крючков.

Так на Рыбинском водохранилище в пределах Верхневолжья нельзя рыбачить с 15 апреля по 1 июня, на Иваньковском, Угличском водохранилищах, а также на Волге и ее притоках с 1 мая по 10 июня, на Селигере, между деревнями Светлица и Ляпино, а также на плёсе Весцо и в заливе Огороды с 1 мая по 10 сентября, на озерах Песьво и Удомля запрет действует с 20 апреля по 30 мая, а на всех остальных водных объектах с 5 мая по 15 июня.

Кроме мест ловли, также есть временное ограничение на вылов определенных пород рыб. С 12 марта по 20 апреля щуку нельзя ловить в водоемах-охладителях ТЭЦ, АЭС и ГРЭС, а с 22 марта по 30 апреля - ее же на реках, с 1 апреля по 10 мая - запрещен вылов язя, с 10 апреля по 10 мая - жереха, с 1 апреля по 1 мая – судака.

За нарушения можно получить штраф с пятью нулями.

ИСТОЧНИК KP.RU