2019-03-13T08:05:50+03:00
Общество

Подходы к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный планируют построить в Тверской области

Каждый день по льду до острова следует около 550 автомобилей и до 1000 человек
Виктория ФОМИНА
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Протяженность ледовой переправы по Селигеру - 2,7 километраПротяженность ледовой переправы по Селигеру - 2,7 километраФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области планируют построить подходы к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный. Дорога по льду в зимний период связывает остров Городомля и Осташков. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени 12 марта утвердили проект планировки территории, где будет расположен объект.

Организовать официальную ледовую переправу попросили местные жители.

В теплое время года добраться до острова можно на рейсовом теплоходе и пароме, а зимой – по дороге, которую прокладывают по льду, что небезопасно для людей. Интенсивность движения между населенными пунктами составляет около 550 автомобилей и до 1000 человек в сутки. Официальная переправа позволит обеспечить безопасное и бесперебойное передвижение людей и транспорта.

Протяженность ледовой переправы - 2,7 километра.

Напомним, что на сегодняшний день в ЗАТО «Солнечный» проживают 2100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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