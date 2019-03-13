Подходы к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный планируют построить в Тверской области
В Тверской области планируют построить подходы к ледовой переправе в ЗАТО Солнечный. Дорога по льду в зимний период связывает остров Городомля и Осташков. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени 12 марта утвердили проект планировки территории, где будет расположен объект.
Организовать официальную ледовую переправу попросили местные жители.
В теплое время года добраться до острова можно на рейсовом теплоходе и пароме, а зимой – по дороге, которую прокладывают по льду, что небезопасно для людей. Интенсивность движения между населенными пунктами составляет около 550 автомобилей и до 1000 человек в сутки. Официальная переправа позволит обеспечить безопасное и бесперебойное передвижение людей и транспорта.
Протяженность ледовой переправы - 2,7 километра.
Напомним, что на сегодняшний день в ЗАТО «Солнечный» проживают 2100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU