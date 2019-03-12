Наталья Непряева заняла еще одно призовое место

12 Март 23:59 2019-03-13T00:07:10+03:00

В общем зачете Кубка мира Наталья пока идет на втором месте. Фото: ПТО

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12 марта в Норвегии состоялся очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. На этот раз спортсмены соревновались в забеге на спринтерской дистанции 1,2 километра.

Тверичанка Наталья Непряева, 10 марта выигравшая «серебро» в марафоне, на этот раз пришла к финишу третьей. Ее результат составил 2 минуты и 57 секунд. Тройку призеров возглавили норвежские лыжницы Майкен Фалла и Астрид Якобсен.

В общем зачете Кубка мира Наталья пока идет на втором месте, уступая всего два очка спортсменке из Норвегии Ингвильд Остберг. Правда, на сегодняшнем этапе соревнований норвежка была лишь 19-й. Состязания сильнейших лыжниц мира продолжатся 16 и 17 марта в Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU