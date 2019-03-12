2019-03-13T00:07:10+03:00
Спорт

Наталья Непряева заняла еще одно призовое место

Соревнования продолжаются
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В общем зачете Кубка мира Наталья пока идет на втором месте. Фото: ПТОВ общем зачете Кубка мира Наталья пока идет на втором месте. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

12 марта в Норвегии состоялся очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. На этот раз спортсмены соревновались в забеге на спринтерской дистанции 1,2 километра.

Тверичанка Наталья Непряева, 10 марта выигравшая «серебро» в марафоне, на этот раз пришла к финишу третьей. Ее результат составил 2 минуты и 57 секунд. Тройку призеров возглавили норвежские лыжницы Майкен Фалла и Астрид Якобсен.

В общем зачете Кубка мира Наталья пока идет на втором месте, уступая всего два очка спортсменке из Норвегии Ингвильд Остберг. Правда, на сегодняшнем этапе соревнований норвежка была лишь 19-й. Состязания сильнейших лыжниц мира продолжатся 16 и 17 марта в Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Академия Танца Бориса Эйфмана отсмотрит в Твери юных талантливых артистов балета
В Твери расскажут, как одевался главный модник русской литературы XIX века - Евгений Онегин
35,4% населения Тверской области систематически занимается спортом
Работодатели задолжали работникам в Тверской области более 130 млн рублей
Футбольный центр, гребную базу и новый спорткомплекс построят в Твери
11 свертков с "тяжелыми" наркотиками обнаружили у жителя Твери
Пьяный грабитель выхватил телефон у пассажира на железнодорожной станции в Торжке Тверской области
В получении взяток в особо крупном размере подозревают сотрудницу Росреестра Тверской области
Хоккеистка из Твери Анна Тимофеева завоевала золото XXIX зимней Универсиады-2019
Более 100 водителей сели за руль в состоянии опьянения в Тверской области в праздничные выходные
Следственный комитет проведет в Твери прием граждан по вопросам давления на бизнес