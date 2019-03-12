2019-03-13T00:24:08+03:00
Общество

Академия Танца Бориса Эйфмана отсмотрит в Твери юных талантливых артистов балета

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Ирина ТАРАСОВА
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Благотворительный проект Академии танца Бориса Эйфмана - это поиск и отбор юных талантливых танцоров ВерхневолжьяБлаготворительный проект Академии танца Бориса Эйфмана - это поиск и отбор юных талантливых танцоров ВерхневолжьяФото: Алиса ТИТКО
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10 апреля Дворец культуры «Пролетарка» Твери вновь станет площадкой для проведения совместного творческого проекта с Академией Танца Бориса Эйфмана по популяризации классического русского балета.

Мероприятие включает в себя мастер-классы педагогов Санкт – Петербургской Академии по развитию данных и работе с детьми в рамках дисциплины классического танца, а также бесплатный профессиональный просмотр детей Твери и Тверской области 6-12 лет.

Первая подобная встреча состоялась в ноябре 2017 года. Тогда из 127 юных тверичан педагоги Академии отобрали четырех лучших детей для обучения в Санкт – Петербурге. По мнению профессионалов, такой результат – крайне редкое явление для регионов.

Благотворительный проект Академии танца Бориса Эйфмана - это поиск и отбор юных талантливых танцоров Верхневолжья, воспитанников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования всех типов и видов, просто одаренных детей – выпускников детских садов и учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ для возможного дальнейшего образования и достойной профессиональной хореографической подготовки артиста балета по инновационной системе.

Предварительный просмотр в «Пролетарке» - это оценка пропорций фигуры и физических данных ребенка, таких как гибкость, растяжка, подъем стопы и выворотность, что поможет кандидатам повысить свои шансы успешного прохождения вступительных экзаменов на безвозмездной основе.

Дата и время просмотра: 10 апреля 15.00.

ДК «Пролетарка», Тверь, пр. Калинина,20. Большой концертный зал.

Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.

Заявку на предварительный просмотр можно оставить по тел.: 42-16-59, c 9.00-18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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