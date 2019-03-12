35,4% населения Тверской области систематически занимается спортом

СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-12T19:42:51+03:00

В Верхневолжье планируется больше проводить массовых спортивных мероприятий и соревнований Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

По мнению Игоря Рудени, современные объекты спортивной инфраструктуры должны быть в каждом муниципалитете региона

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Стратегию развития физкультуры и спорта в Тверской области до 2024 года рассмотрели на заседании регионального правительства 12 марта, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Проект направлен на создание в регионе условий для максимального привлечения жителей Тверской области к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

На реализацию Стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей: свыше 8,3 млрд из областного бюджета. Также при выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на эти цели сумма может увеличиться до 18,7 млрд рублей.

Среди приоритетных направлений – строительство и развитие современных спортивных комплексов. В районах появятся новые универсальные спортивные залы, плоскостные сооружения «шаговой доступности», в том числе специализированные площадки для тестирования ГТО.

По данным областного правительства, в настоящее время доля жителей региона, которые систематически занимаются спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. За последние годы этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 55%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Также в Верхневолжье планируется больше проводить массовых спортивных мероприятий, соревнований, создать «группу здоровья» и увеличить на 40 процентов количество тренерского штата – до 1400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU