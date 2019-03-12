2019-03-12T19:02:17+03:00
Общество

Работодатели задолжали работникам в Тверской области более 130 млн рублей

В Тверьстате сообщили сумму просроченной задолженности по заработной плате на 1 марта
Виктория ЖУКОВА
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Самая большая задолженность в Ржевском районеСамая большая задолженность в Ржевском районеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области работодатели должны выплатить работникам свыше 130 миллионов рублей. Если пересчитать общую сумму на количество сотрудников, то на одного человека приходится 88 908 рублей. По данным Тверьстата задолженность за последний месяц выросла в 3,4 раза.

Самая большая задолженность в Ржевском районе. Там работодатели не выплатили 86,8 миллионов рублей (по 191 344 рублей на сотрудника). Свыше 36 миллионов рублей задолжали работникам предприятий Бологовского района (около 50 тысяч на человека). Еще шесть миллионов рублей должны наниматели в Бежецком районе (37 тысяч рублей на сотрудника).

Долг менее одного миллиона рублей также есть в Максатихинском районе (265 тысяч рублей), в Осташковском округе (609 тысяч рублей)и Торжокском районе (658 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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