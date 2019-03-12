11 свертков с "тяжелыми" наркотиками обнаружили у жителя Твери
В Твери на одной из улиц Заволжского района полицейские задержали 45-летнего мужчину. При себе у него было 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом.
Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что изъятое у мужчины вещество является наркотическим сильнодействующим средством. Хранил злоумышленник порядка 18 грамм.
В квартире задержанного также был проведен обыск. Там полицейские обнаружили и изъяли еще 36 свёртков с аналогичным веществом. Общая масса изъятого наркотического средства превысила 80 граммов.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина планировал распространять наркотик через «закладки».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU