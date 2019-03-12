2019-03-12T18:17:25+03:00
Происшествия

11 свертков с "тяжелыми" наркотиками обнаружили у жителя Твери

Запрещенное вещество мужчина распространял через "закладки"
Виктория ЖУКОВА
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Все запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиВсе запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери на одной из улиц Заволжского района полицейские задержали 45-летнего мужчину. При себе у него было 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что изъятое у мужчины вещество является наркотическим сильнодействующим средством. Хранил злоумышленник порядка 18 грамм.

В квартире задержанного также был проведен обыск. Там полицейские обнаружили и изъяли еще 36 свёртков с аналогичным веществом. Общая масса изъятого наркотического средства превысила 80 граммов.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина планировал распространять наркотик через «закладки».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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