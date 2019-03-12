2019-03-12T18:03:46+03:00
Происшествия

Пьяный грабитель выхватил телефон у пассажира на железнодорожной станции в Торжке Тверской области

Злоумышленника поймали по горячим следам
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

К транспортным полицейским с заявлением обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный похитил его мобильный телефон стоимостью 5000 рублей.

Злоумышленник сделал это совершенно открыто: он просто вырвал телефон из рук стоявшего на платформе мужчины и убежал.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 35-летний, ранние судимый местный житель, который не стал отрицать своей вины, признался в содеянном. Похищенное изъято, - сообщила пресс-служба Линейного отдела МВД на станции Тверь.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что был пьян, а на похищенном телефоне хотел нажиться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 свертков с "тяжелыми" наркотиками обнаружили у жителя Твери
В получении взяток в особо крупном размере подозревают сотрудницу Росреестра Тверской области
Хоккеистка из Твери Анна Тимофеева завоевала золото XXIX зимней Универсиады-2019
Более 100 водителей сели за руль в состоянии опьянения в Тверской области в праздничные выходные
Следственный комитет проведет в Твери прием граждан по вопросам давления на бизнес
Девятиклассник из Тверской области стал участником вокального проекта "Ты супер!"
Мужчина незаконно срубил шесть деревьев в лесу Тверской области
Массовая авария спровоцировала утром большую пробку на трассе М-10 под Тверью
Коммунальщиков оштрафовали за долгое отключение воды в жилом доме в Тверской области
Пьяный мужчина из Тверской области, получив удар ножом, отказался от "скорой" и умер
Рецидивист похитил из гаража в Твери автозапчасти на 15 тысяч рублей
Инженер«Тверь Водоканала»стал лауреатом Всероссийского конкурса
Молодой мужчина пострадал в ДТП в Твери
Жители Твери могут предложить свои идеи по развитию улицы Трехсвятской
Два водителя устроили аварию на Волоколамском проспекте Твери и не смогли выяснить, кто из них виноват
Для детских школ искусств Тверской области закупили новые пианино
В Твери на перекрестке столкнулись две иномарки
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Твери
Трех женщин-пешеходов за сутки сбили в Тверской области
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области
Предприниматели в Тверской области не соблюдали санитарные нормы при реализации рыбы и морепродуктов
Более 120 камер видеонаблюдения планируют установить в Твери в 2019 году
Мобильная бригада врачей в марте посетит шесть районов Тверской области
21-летний Александр Четверкин пропал в Твери
Полицейские заметили в транспортном потоке угнанный у жительницы Твери автомобиль