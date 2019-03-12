Пьяный грабитель выхватил телефон у пассажира на железнодорожной станции в Торжке Тверской области
К транспортным полицейским с заявлением обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный похитил его мобильный телефон стоимостью 5000 рублей.
Злоумышленник сделал это совершенно открыто: он просто вырвал телефон из рук стоявшего на платформе мужчины и убежал.
- Изучив записи с камер видеонаблюдения, транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 35-летний, ранние судимый местный житель, который не стал отрицать своей вины, признался в содеянном. Похищенное изъято, - сообщила пресс-служба Линейного отдела МВД на станции Тверь.
Свой поступок задержанный объяснил тем, что был пьян, а на похищенном телефоне хотел нажиться.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU