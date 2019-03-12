В получении взяток в особо крупном размере подозревают сотрудницу Росреестра Тверской области

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-12T17:51:16+03:00

Женщина получала деньги за ускорение операций по сделкам с недвижимостью. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В Твери расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста – эксперта одного из отделов областного Росреестра.

Женщину подозревают в получении по предварительному сговору с другими лицами взятки в особо крупном размере (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

- Из материалов уголовного дела следует, что в период с ноября 2012 по январь 2019 года обвиняемая, являясь государственным служащим, получала от знакомого риелтора денежные вознаграждения за ускорение операций по сделкам с недвижимостью. Общая сумма полученных денежных средств составила порядка 224 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и отправил работницу Росреестра под домашний арест. Следствие продолжается, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU