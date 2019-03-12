В получении взяток в особо крупном размере подозревают сотрудницу Росреестра Тверской области
В Твери расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста – эксперта одного из отделов областного Росреестра.
Женщину подозревают в получении по предварительному сговору с другими лицами взятки в особо крупном размере (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
- Из материалов уголовного дела следует, что в период с ноября 2012 по январь 2019 года обвиняемая, являясь государственным служащим, получала от знакомого риелтора денежные вознаграждения за ускорение операций по сделкам с недвижимостью. Общая сумма полученных денежных средств составила порядка 224 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тверской области.
Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и отправил работницу Росреестра под домашний арест. Следствие продолжается, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU