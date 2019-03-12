Хоккеистка из Твери Анна Тимофеева завоевала золото XXIX зимней Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-12T17:30:35+03:00

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Тверичанка Анна Тимофеева в составе хоккейной сборной России завоевала золото XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске. В финале наши девушки победили со счетом 2:0 сборную Канады. В главное игре турнира отличились Лиана Ганеева и Алевтина Штарева, которая поразила пустые ворота северо-американской сборной.

Нападающая Анна Тимофеева является воспитанницей хоккейного клуба «Тверские тигрицы», а в настоящее время она играет за красноярскую «Бирюсу». В текущем сезоне на её счету 17 шайб и 15 голевых передач в 36 играх.

ИСТОЧНИК KP.RU