2019-03-12T17:12:55+03:00
Общество

Более 100 водителей сели за руль в состоянии опьянения в Тверской области в праздничные выходные

Автолюбители продолжают нарушать ПДД
Виктория ЖУКОВА
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Садиться за руль после употребления алкоголя запрещеноСадиться за руль после употребления алкоголя запрещеноФото: Алексей ФОКИН
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Автоинспекторы подвели итоги масштабного профилактического мероприятия «Контроль трезвости», который проходил на дорогах Тверской области с 7 по 10 марта.

За это время сотрудники УГИБДД остановили 103 водителя, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. Причем 47 из них задержали на территории Твери.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сообщить о водителях под «мухой» можно по телефону полиции 02; 102 или 112. Назвать следует марку и государственный регистрационный знак автомобиля, а также его цвет и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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