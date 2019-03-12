Более 100 водителей сели за руль в состоянии опьянения в Тверской области в праздничные выходные

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-12T17:12:55+03:00

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Автоинспекторы подвели итоги масштабного профилактического мероприятия «Контроль трезвости», который проходил на дорогах Тверской области с 7 по 10 марта.

За это время сотрудники УГИБДД остановили 103 водителя, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. Причем 47 из них задержали на территории Твери.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сообщить о водителях под «мухой» можно по телефону полиции 02; 102 или 112. Назвать следует марку и государственный регистрационный знак автомобиля, а также его цвет и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU