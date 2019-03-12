2019-03-12T16:35:06+03:00
Общество

Следственный комитет проведет в Твери прием граждан по вопросам давления на бизнес

Задать интересующиеся вопросы можно будет 21 марта
Виктория ЖУКОВА
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Перед приемом необходимо записатьсяПеред приемом необходимо записатьсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери Следственный комитет пройдет прием граждан по вопросам давления на бизнес. Обратиться жители смогут 21 марта с 14.00 до 17.00 в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по адресу: Тверь, Вагжанова, 7, офис 102.

Отвечать на вопросы граждан будут исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Тверской области Станислав Захаров, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский и президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

Перед приемом необходимо записаться по телефонам 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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