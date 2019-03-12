Мужчина незаконно срубил шесть деревьев в лесу Тверской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-12T15:28:13+03:00

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В Тверской области будут судить мужчину, который совершил незаконную рубку лесных насаждений.

По версии предварительного следствия установлено, что гражданин на своем автомобиле с прицепом неоднократно приезжал в лес возле деревни Сельцо Савиногорского участкового лесничества. Там он незаконно спилил шесть сосен объемом 2,71 м куб. Необходимого разрешения у него не было.

Своими действия мужчина причинил Министерству лесного хозяйства Тверской области имущественный ущерб в размере более 150 тысяч рублей.

- В ходе расследования в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество на сумму 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело рассматривать будет Торжокский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU