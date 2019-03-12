2019-03-12T14:00:12+03:00
Общество

Коммунальщиков оштрафовали за долгое отключение воды в жилом доме в Тверской области

Ресурсоснабжающая организация устраняла коммунальную аварию в подвале
Виктория ЖУКОВА
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жителей без воды оставили зимой на суткижителей без воды оставили зимой на суткиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области Бежецкая прокуратура проверила соблюдение сроков устранения аварии трубопровода. 16 января 2019 года в 16:15 коммунальщики отключили от водоснабжения многоквартирный жилой дом № 8 на набережной рядового Николаева в Бежецке. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить поступление воды в подвал и устранить коммунальную аварию.

При этом без воды жители дома просидели почти сутки - авария была ликвидирована к 16:00 17 января. Перерыв более четырех часов единовременно является нарушением «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Прокурором в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении – сообщает областная прокуратура.

Предприятие было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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