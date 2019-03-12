Пьяный мужчина из Тверской области, получив удар ножом, отказался от "скорой" и умер

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-12T13:14:41+03:00

Женщине теперь грозит наказание за убийство Фото: Яна ЛИСИНА

Ударила его женщина, с которой он распивал алкоголь

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В Тверской области очередной застолье закончилось трагедией. Женщина устроила поножовщину и убила своего собутыльника.

Следствие считает, что обвиняемая в день происшествия зашла в гости к своему знакомому, который проживал с ней в одном подъезде. Они стали распивать спиртные напитки и впоследствии поругались.

Женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в область левого предплечья. Пострадавший отказался вызывать медиков и самостоятельно вытащил нож из раны. После этого приятели продолжили выпивать.

В пресс-службе суда сообщили, что через некоторое время женщина решила пойти домой. Хозяин квартиры закрыл за ней.

Впоследствии от полученной травмы мужчина скончался. Женщина была задержана сотрудниками полиции на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU