2019-03-12T13:14:41+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина из Тверской области, получив удар ножом, отказался от "скорой" и умер

Ударила его женщина, с которой он распивал алкоголь
Виктория ЖУКОВА
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Женщине теперь грозит наказание за убийствоЖенщине теперь грозит наказание за убийствоФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области очередной застолье закончилось трагедией. Женщина устроила поножовщину и убила своего собутыльника.

Следствие считает, что обвиняемая в день происшествия зашла в гости к своему знакомому, который проживал с ней в одном подъезде. Они стали распивать спиртные напитки и впоследствии поругались.

Женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в область левого предплечья. Пострадавший отказался вызывать медиков и самостоятельно вытащил нож из раны. После этого приятели продолжили выпивать.

В пресс-службе суда сообщили, что через некоторое время женщина решила пойти домой. Хозяин квартиры закрыл за ней.

Впоследствии от полученной травмы мужчина скончался. Женщина была задержана сотрудниками полиции на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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