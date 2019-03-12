2019-03-12T12:41:18+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил из гаража в Твери автозапчасти на 15 тысяч рублей

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
На след подозреваемого быстро вышли полицейскиеНа след подозреваемого быстро вышли полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

39-летний житель Твери сообщил полицейским о краже из гаража. Ущерб для потерпевшего составил более 15 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, установила, что злоумышленник взломал навесной замок и проник в гараж. Оттуда он похитил автозапчасти.

Благодаря быстрому реагированию сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника и его местонахождение. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Калининского района. Мужчину доставили в отдел полиции и допросили.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в краже мужчина сознался. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовая авария спровоцировала утром большую пробку на трассе М-10 под Тверью
Коммунальщиков оштрафовали за долгое отключение воды в жилом доме в Тверской области
Пьяный мужчина из Тверской области, получив удар ножом, отказался от "скорой" и умер
Инженер«Тверь Водоканала»стал лауреатом Всероссийского конкурса
Молодой мужчина пострадал в ДТП в Твери
Жители Твери могут предложить свои идеи по развитию улицы Трехсвятской
Два водителя устроили аварию на Волоколамском проспекте Твери и не смогли выяснить, кто из них виноват
Для детских школ искусств Тверской области закупили новые пианино
В Твери на перекрестке столкнулись две иномарки
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Твери
Трех женщин-пешеходов за сутки сбили в Тверской области
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области
Предприниматели в Тверской области не соблюдали санитарные нормы при реализации рыбы и морепродуктов
Более 120 камер видеонаблюдения планируют установить в Твери в 2019 году
Мобильная бригада врачей в марте посетит шесть районов Тверской области
21-летний Александр Четверкин пропал в Твери
Полицейские заметили в транспортном потоке угнанный у жительницы Твери автомобиль