Рецидивист похитил из гаража в Твери автозапчасти на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-12T12:41:18+03:00

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39-летний житель Твери сообщил полицейским о краже из гаража. Ущерб для потерпевшего составил более 15 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, установила, что злоумышленник взломал навесной замок и проник в гараж. Оттуда он похитил автозапчасти.

Благодаря быстрому реагированию сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника и его местонахождение. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Калининского района. Мужчину доставили в отдел полиции и допросили.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в краже мужчина сознался. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU