2019-03-12T12:10:49+03:00
Происшествия

Молодой мужчина пострадал в ДТП в Твери

Потерпевшему оказали помощь и отпустили домой
Альберт БОЙКОВ
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Водитель Skoda получил легкие травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель Skoda получил легкие травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 11 марта, в Твери проспекте Чайковского произошла авария, в которой получил травмы 29-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось около 22:40 в районе дома 24/25. Дорожные полицейские выяснили, что 24-летний обладатель Mitsubishi L200 не смог выбрать безопасную дистанцию, и врезался в впереди идущую Skoda Octavia.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. Врачи осмотрели потерпевшего на месте ДТП, а затем отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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