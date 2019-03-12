2019-03-12T11:53:23+03:00
Общество

Жители Твери могут предложить свои идеи по развитию улицы Трехсвятской

У горожан собирают мнения по поводу нового облика главной пешеходной улицы
Виктория ЖУКОВА
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Неравнодушные горожане могут высказать свои идеи, предложения о возможном преобразовании улицы ТрехсвятскойНеравнодушные горожане могут высказать свои идеи, предложения о возможном преобразовании улицы ТрехсвятскойФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Твери собирают предложения жителей по дальнейшему развитию улицы Трехсвятской.

В администрации Твери напомнили, что улица Трехсвятская – важный планировочный элемент в структуре города, связывающий набережную Степана Разина с ее речной панорамой и проспект Чайковского, который замыкается на комплексе железнодорожного вокзала. Главная пешеходная улица города должна привлекать внимание жителей и гостей города, стать любимым местом прогулок и отдыха, встреч и общения, а также совершения покупок и просто транзитного движения.

Неравнодушные горожане могут высказать свои идеи, предложения о возможном преобразовании улицы Трехсвятской для дальнейшего раскрытия ее потенциала. Все предложения будут рассмотрены, а самые интересные и актуальные – учтены при формировании задания на проектирование.

Подобные опросы жителей планируется проводить регулярно для того, чтобы преобразование общественных зон проходило максимально открыто и с учетом мнения общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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