Два водителя устроили аварию на Волоколамском проспекте Твери и не смогли выяснить, кто из них виноват
Пострадал один из автомобилистов
Авария произошла возле Южного моста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери 11 марта дорогу на Волоколамском проспекте не поделили «TOYOTA FJ CRUISER» и «ГАЗ 2752». Столкнулись они в районе дома №41 около 17:30.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 30-летний водитель иномарки и 33-летний водитель «Газели» дают противоречивые показания. В связи с этим материал дорожно-транспортного происшествия был направлен на административное расследование.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Тойота» С травмами мужчину доставили в медицинское учреждение.
Похожая авария произошла 11 марта еще в центре Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU