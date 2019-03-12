2019-03-12T23:41:22+03:00
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В Твери расскажут, как одевался главный модник русской литературы XIX века - Евгений Онегин

Количество мест ограничено
Ирина ТАРАСОВА
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У жителей Твери есть шанс узнать, как одевался главный модник русской литературы XIX века - Евгений Онегин.

14 марта на один день в Тверь приезжает Дизайн группа «SAMO» в лице Скаткова Андрея и Марии Орловой.

В творческой гостиной Тверского государственного университета они проведут уникальную лекцию-демонстрацию с полным погружением в эпоху, историю, материальную культуру XIX века.

Денди - социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто следящий за эстетикой внешнего вида и поведения, изысканностью речи. Лекция «Денди» включает в себя теоретическую часть про данное социальное явление и демонстрацию более 12 предметов мужского гардероба первой четверти XIX века.

Можно будет полностью увидеть процесс облачения от исподнего, корсета до шейного платка и шатлена (изысканной цепочки с зажимом).

Количество мест ограничено!

ул. Симеоновская, д.46.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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