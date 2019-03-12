2019-03-12T11:07:38+03:00
Общество

Для детских школ искусств Тверской области закупили новые пианино

Куплено уже 13 из 22 планируемых музыкальных инструментов
Виктория ЖУКОВА
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Куплено уже 13 из 22 планируемых музыкальных инструментов для детейКуплено уже 13 из 22 планируемых музыкальных инструментов для детейФото: Екатерина РОМАНОВА
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В 2019 году детские школы искусств Тверской области получили 13 новых пианино. Музыкальные инструменты были доставлены в учреждения Твери, Ржева, Конаково, Кимр, Кимрского, Зубцовского районов и Нелидовского городского округа.

В областном правительстве сообщили, что в течение года планируется установить 22 новых пианино в детских школах искусств 15 муниципалитетов Верхневолжья.

Поставка музыкальных инструментов осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Культура». На финансирование мероприятий данного нацпроекта в Тверской области в 2019 году заложено порядка 40 млн рублей – средства федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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