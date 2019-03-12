В Твери на перекрестке столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-12T10:45:26+03:00

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В понедельник, 11 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 68-летняя женщина. Авария случилась около 10.20 на Смоленском переулке в районе дома 1А. Дорожный инцидент произошел на перекрестке дорог, где столкнулись Hyundai Tucson и Renault Logan.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, а аварии пострадала 68-летняя пассажирка Renault, которая в момент аварии находилась на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Потерпевшую доставили в больницу. В связи с противоречивыми показаниями водителей, материал ДТП направлен на административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU