2019-03-12T10:38:23+03:00
Происшествия

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Твери

ЧП произошло вечером 7 марта на улице в Заволжском районе
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СКР продолжают расследованиеСледователи СКР продолжают расследованиеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи СКР продолжают расследование уголовное дело по факту совершения мужчиной действий сексуального характера и изнасилования несовершеннолетней жительницы Твери.

Следствие считает, что вечером 7 марта мужчина, находясь на улице Заволжского района, совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее.

В рамках расследования уголовного дела незамедлительно был составлен план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При помощи криминалиста СКР и сотрудников УМВД детально было осмотрено место происшествия, а также изъяты необходимые для расследования объекты.

Правоохранители допросили потерпевшую и свидетелей.

Кроме того, была проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, которая обнаружила генетический профиль мужчины 1967 года рождения. Подозреваемый ранее был судим за совершение преступлений, в том числе сексуального характера.

- Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками УМВД, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы, на территории Тверской области оперативно был установлен и задержан фигурант, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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