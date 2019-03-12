Трех женщин-пешеходов за сутки сбили в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-12T10:09:24+03:00

Два из трех водителей с мест аварии сбежали Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери в понедельник, 11 марта под колеса автомобилей угодили две женщины, еще одну - сбили в Калязине.

Около 11:35 на бульваре Профсоюзов в Твери 51-летнюю жительницу сбил автомобилист, который после аварии скрылся. Пострадавшая с травмами была госпитализирована в больницу.

В 16:40 пешехода сбили в Калязине. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле на улице Центральная не убедился в безопасности и задним ходом наехал на 64-летнюю женщину. Ее также доставили в больницу.

Около 19:00 на проспекте Ленина в Твери 36-летний водитель автомобиля «LEXUS RX 350» не заметил и сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. Пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU