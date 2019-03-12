Мужчина погиб при лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-12T09:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кимрах Тверской области 11 марта около 22:00 столкнулись две легковушки «Лада Ларгус» и «Lexus LX».

24-летний водитель внедорожника не учел дорожные условия при выборе скорости движения и не справился с управлением. В результате его машину выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в отечественную легковушку.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 29-летний водитель «Лады» во время столкновения тяжелые травмы. Мужчина скончался в больнице. Также пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU