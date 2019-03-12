Предприниматели в Тверской области не соблюдали санитарные нормы при реализации рыбы и морепродуктов
В Тверской области в 2018 году было проведено 137 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота рыбы и морепродуктов.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора отобрали для анализа 128 проб. Две из них не соответствовали нормам по физико-химическим показателям.
При этом были установлены и другие нарушения законодательства. Например, реализовывалась продукция при отсутствии полной и достоверной информации для потребителя, нарушались условия хранения рыбной продукции, неправильно были оформление ценники на рыбу.
По итогу было составлено 54 протокола об административном правонарушении. Юридические и должностные лица заплатят штраф на общую сумму более 910 тысяч рублей.
Вопросы надзора за качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов остаются на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU