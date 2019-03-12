Мобильная бригада врачей в марте посетит шесть районов Тверской области
Жителей будут принимать медики из больниц областного центра
В марте запланировано шесть рейдовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В районы Тверской области вновь поедут медицинские мобильные бригады. В марте запланировано шесть рейдов. Посетят медики из областного центра Кесовогорский, Весьегонский, Оленинский, Максатихинский, Андреапольский и ЗАТО Озерный.
В областном Минздраве уточнили, что специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать: кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог, онколог, офтальмолог и оториноларинголог.
Выезды медицинских бригад формируются с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.
Ближайший выезд пройдет во вторник, 12 марта. Врачи посетят Кесовогорскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU