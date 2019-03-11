2019-03-11T19:40:49+03:00
Происшествия

Полицейские заметили в транспортном потоке угнанный у жительницы Твери автомобиль

Машину забрал ранее уже судимый мужчина
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемого доставили в полицию, где он сознался в содеянномПодозреваемого доставили в полицию, где он сознался в содеянномФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери у 35-летней жительницы угнали автомобиль марки «Рено». Ущерб составил 200 тысяч рублей. Женщина обратилась к полицейским. На поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, также был введен спецплан «Перехват».

Автомобиль, подходящий под описание, в транспортном потоке заметили сотрудники ГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования. Управлял машиной 31-летний ранее судимый житель Твери. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В УМВД Росси по Тверской области сообщили, что злоумышленник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, а фигурант водворен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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