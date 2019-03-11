В феврале в Тверской области подорожали овощи, но стали дешевле яйца, шоколадки и мясо

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-11T19:01:14+03:00

Цены как всегда только растут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тверьстат опубликовал индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в феврале 2019 года по Тверской области.

В прошлом месяце в цене подскочила плодоовощная продукция, включая картофель (103,8%). Подорожали картошка и свекла – на 2,2%, капуста – 5,8%, лук – 4,9%, морковь – на 3,6%, огурцы – 18,2%, помидоры – 8,8%, бананы – на 6,4%, яблоки – на 2,8%.

Прибавили в цене также хлебобулочные изделия (2%), рис и горох (2,1 и 2,4% соответственно), перловая и манная крупа (3 и 3,3%), пшено (7,8%).

При этом в ведомстве отметили снижение стоимости свинины (на 1,9%), мяса птицы (2,2%), яиц (6,9%), сахара (3,2%), шоколада (3%), чая (2,5%), макарон (1,8%).

Среди непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на легковые иномарки, автошины, медикаменты, мебель, еженедельные газеты (+10,5%) и табачные изделия (+1,4%).

Дешевле стала зимняя верхняя одежда, планшетные компьютеры, электропылесосы, стиральные машины и смартфоны.

ИСТОЧНИК KP.RU