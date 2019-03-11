"ОКА" протаранила "Форд" на встречной полосе на дороге в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:27 2019-03-11T18:27:09+03:00

По неустановленным причинам водитель выехал на встречную полосу Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области в ночь с 9 на 10 марта на автодороге «Тверь-Ржев» Старицкого района произошла авария.

По информации региональной Госавтоинспекции, на 72 километре дороги столкнулись «ВАЗ-11113» и «Форд Галакси». 72-летний водитель на автомобиле «ОКА» ехал со стороны Твери. По неустановленным причинам он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушая правила дорожного движения. Там автомобиль врезался в «Форд», за рулем которого ехал 31-летний мужчина.

С тяжелыми травмами водитель отечественной легковушки госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU