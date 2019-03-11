2019-03-11T18:03:24+03:00
Общество

В Тверском муниципальном предприятии "ЖЭК" сменился руководитель

Организацию возглавит депутат Тверской городской Думы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Муниципальное предприятие "ЖЭК" отвечает за содержание улично-дорожной сетиМуниципальное предприятие "ЖЭК" отвечает за содержание улично-дорожной сетиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Муниципальное предприятия "ЖЭК" Твери возглавит депутат Тверской городской Думы, Дмитрий Игнатьков. Он сменил Богдана Лецина, который руководил предприятием с лета 2017 года. Известно об этом стало 11 марта.

Согласно сведениям Тверской городской Думы, Игнатьков долгое время занимался предпринимательской деятельностью и до сегодняшнего дня числился главным инженером в «Строй Гарант».

Напомним, муниципальное предприятие "ЖЭК" отвечает за содержание улично-дорожной сети. Работой дорожников зачастую недовольны не только жители, но и прокуратура. Недавно в Твери возбудили дело после некачественной очистки тротуаров от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские заметили в транспортном потоке угнанный у жительницы Твери автомобиль
В феврале в Тверской области подорожали овощи, но стали дешевле яйца, шоколадки и мясо
"ОКА" протаранила "Форд" на встречной полосе на дороге в Тверской области
Концерт "Лучи целительной весны" пройдет в Тверском императорском дворце
Горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей начала работу в Тверской области
В 2019 году в Тверской области сдать ЕГЭ планируют 65 выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Ночью в Твери выпала четверть месячной нормы осадков
Съезд мастеров-любителей пройдет впервые в Тверской области
Из-за нарушения санитарных норм приостановлена работа общепита на улице Коминтерна в Твери
Ритуальный зал восемь лет незаконно работал при ЦРБ в Ржеве Тверской области
Фамилии 62 тысяч солдат увековечат на Ржевском мемориале в Тверской области
Рецидивист напал на улице на жителя Тверской области и вырвал у него из рук телефон
Болеть жители Тверской области стали меньше
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Твери и уехал
До шести лет колонии грозит предпринимателю из Твери, который установил нелицензионную компьютерную программу
В Тверской области автомобилист врезался в дерево и убежал с места ДТП
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе парашютиста Сергея Вяликова
Трехлетний ребенок пострадал при съезде автомобиля в кювет под Тверью
Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Два автомобиля на одной дороге в Тверской области с разницей в полчаса вылетели в кювет