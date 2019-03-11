В Тверском муниципальном предприятии "ЖЭК" сменился руководитель

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-11T18:03:24+03:00

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Муниципальное предприятия "ЖЭК" Твери возглавит депутат Тверской городской Думы, Дмитрий Игнатьков. Он сменил Богдана Лецина, который руководил предприятием с лета 2017 года. Известно об этом стало 11 марта.

Согласно сведениям Тверской городской Думы, Игнатьков долгое время занимался предпринимательской деятельностью и до сегодняшнего дня числился главным инженером в «Строй Гарант».

Напомним, муниципальное предприятие "ЖЭК" отвечает за содержание улично-дорожной сети. Работой дорожников зачастую недовольны не только жители, но и прокуратура. Недавно в Твери возбудили дело после некачественной очистки тротуаров от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU