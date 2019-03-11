Концерт "Лучи целительной весны" пройдет в Тверском императорском дворце
Начало в 16.00
В рамках встречи посетители познакомятся с работой художника А.В. Моравова «Семейный портрет»
Изменить размер текста:
Тверская областная картинная галерея приглашает на концерт "Лучи целительной весны".
Мероприятие пройдет 16 марта.
В Тверском императорском дворце соберутся тверские поэты и музыканты, которые исполнят свои стихи и песни, а также представят авторский проект Семёна Миронова "Лекарства от холода".
В рамках встречи посетители познакомятся с работой художника А.В. Моравова «Семейный портрет».
Начало в 16:00.
Входной билет: 100 руб.
Адрес: ул. Советская, д. 3 Восточная башня Тверского императорского дворца, 3 этаж
Справки по телефону: 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU