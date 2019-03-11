2019-03-11T18:02:51+03:00
Звезды

Концерт "Лучи целительной весны" пройдет в Тверском императорском дворце

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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В рамках встречи посетители познакомятся с работой художника А.В. Моравова «Семейный портрет»В рамках встречи посетители познакомятся с работой художника А.В. Моравова «Семейный портрет»
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Тверская областная картинная галерея приглашает на концерт "Лучи целительной весны".

Мероприятие пройдет 16 марта.

В Тверском императорском дворце соберутся тверские поэты и музыканты, которые исполнят свои стихи и песни, а также представят авторский проект Семёна Миронова "Лекарства от холода".

В рамках встречи посетители познакомятся с работой художника А.В. Моравова «Семейный портрет».

Начало в 16:00.

Входной билет: 100 руб.

Адрес: ул. Советская, д. 3 Восточная башня Тверского императорского дворца, 3 этаж

Справки по телефону: 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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