Горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей начала работу в Тверской области
Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. Управлением Роспотребнадзора по Тверской области к этой дате организована телефонная горячая линия для тематического консультирования по вопросам приобретения товаров и оказания услуг. Она будет работать с 11 по 25 марта.
Все желающие могут задать вопрос или получить консультации:
- специалистов управления Роспотребнадзора по телефону 8 (4822) 34-32-06,
- специалистов Консультационного центра для потребителей 8 (4822) 32-00-02.
Время работы телефонов: ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме выходных дней.
В управлении Роспотребнадзора также напоминают, что личный приём граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: улица Дарвина, дом 13, а также в консультационных пунктах в городах и районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU