Горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей начала работу в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-11T17:30:49+03:00

Все желающие могут задать вопрос или получить консультации по вопросам приобретения товаров и оказания услуг. Фото: Ольга Крыльцова

Проконсультироваться можно в рабочее время по будням

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Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. Управлением Роспотребнадзора по Тверской области к этой дате организована телефонная горячая линия для тематического консультирования по вопросам приобретения товаров и оказания услуг. Она будет работать с 11 по 25 марта.

Все желающие могут задать вопрос или получить консультации:

- специалистов управления Роспотребнадзора по телефону 8 (4822) 34-32-06,

- специалистов Консультационного центра для потребителей 8 (4822) 32-00-02.

Время работы телефонов: ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме выходных дней.

В управлении Роспотребнадзора также напоминают, что личный приём граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: улица Дарвина, дом 13, а также в консультационных пунктах в городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU