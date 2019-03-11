2019-03-11T17:13:03+03:00
Происшествия

Ночью в Твери выпала четверть месячной нормы осадков

Текущий март расщедрился на дожди и снегопады
Виктория ЖУКОВА
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Утром 11 марта высота снежного покрова достигла 24 сантиметровУтром 11 марта высота снежного покрова достигла 24 сантиметровФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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На Тверь в ночь с 10 на 11 марта обрушился мощный снегопад. Шел снег около пяти часов.

В Гидрометцентре России сообщают, что за это время выпало восемь миллиметров осадков - четвертая часть от месячной нормы марта (31 мм). Всего в марте уже выпало около 21 миллиметров осадков, что составляет 69% от нормы.

На 09:00 11 марта высота снежного покрова достигла 24 сантиметров.

Снегопады пока не планируют уходить из Тверской области. Осадки будут продолжаться в течение этой недели, к выходным их интенсивность значительно уменьшится. При этом среднесуточная температура будет превышать норму на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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