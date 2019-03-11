2019-03-11T17:04:00+03:00
Звезды

Съезд мастеров-любителей пройдет впервые в Тверской области

Главная цель встречи – сохранение и развитие декоративно-прикладного и художественного творчества в регионе
Ирина ТАРАСОВА
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Главная цель встречи – сохранение и развитие декоративно-прикладного и художественного творчества в регионеГлавная цель встречи – сохранение и развитие декоративно-прикладного и художественного творчества в регионе
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13 марта в Тверской области впервые пройдет Съезд мастеров-любителей со всего региона. Организаторы встречи - Тверской областной Дом народного творчества.

Главная цель мероприятия – решить, как сохранить и развивать декоративно-прикладное и художественное творчество и как организовать взаимодействие мастеров-любителей Тверской области.

Участниками съезда станут руководители органов управления культурой муниципальных образований Тверской области, директора районных домов культуры, домов ремёсел, домов народного творчества, мастера-любители, руководители кружков и студий декоративно-прикладного творчества.

Программа Съезда

10.45 – 12.15 – Пленарное заседание (ул. Советская, д.42).

В рамках пленарного заседания состоится выступление Ирины Репиной, председателя Комитета по делам культуры Тверской области. Далее директор ТОДНТ Елена Марина представит информацию о тенденциях развития любительского декоративно-прикладного и художественного творчества в регионе.

А выступающие из Лихославльского, Удомельского и Кимрского районов поделятся своим опытом работы с мастерами-любителями.

13.45 – 16.00 – Мастер-классы. Знакомство с деятельностью музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной ТОДНТ.

Презентация деятельности Музейно-выставочного центра.

Экскурсия по экспозиции Тверского художественного колледжа им. А.Г.Венецианова «Открытые окна», мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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