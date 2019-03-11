2019-03-11T16:36:32+03:00
Общество

Из-за нарушения санитарных норм приостановлена работа общепита на улице Коминтерна в Твери

В ларьке человек, без необходимого образования, готовил шаурму
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Шаурмичная на 90 дней приостановила свою работуШаурмичная на 90 дней приостановила свою работуФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Твери Центральный районный суд приостановил работу шаурмичной, которая находится на улице Коминтерна, 47а.

В пресс-службе суда рассказали, что работал общепит с многочисленными нарушениями. В шаурмичной не было горячей воды, раковины для мытья рук и туалета. Продукты сырые и готовые резались на одном столе, а на кухне не было бактерицидной лампы.

Кроме того, владелец не смог показать документы, которые подтвердили бы качество и безопасность продуктов. Еще в общепите не указывали срок годности ингредиентов и не заключили договор с организацией, которая проводит обработку помещений от крыс и насекомых.

Шаурму готовил человек без необходимого образования, а в помещении были грязные полы, мусор и грязный уборочный инвентарь.

В итоге суд приостановил деятельность общепита на 90 дней, начиная с 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские заметили в транспортном потоке угнанный у жительницы Твери автомобиль
В феврале в Тверской области подорожали овощи, но стали дешевле яйца, шоколадки и мясо
"ОКА" протаранила "Форд" на встречной полосе на дороге в Тверской области
В Тверском муниципальном предприятии "ЖЭК" сменился руководитель
Концерт "Лучи целительной весны" пройдет в Тверском императорском дворце
Горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей начала работу в Тверской области
В 2019 году в Тверской области сдать ЕГЭ планируют 65 выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Ночью в Твери выпала четверть месячной нормы осадков
Съезд мастеров-любителей пройдет впервые в Тверской области
Ритуальный зал восемь лет незаконно работал при ЦРБ в Ржеве Тверской области
Фамилии 62 тысяч солдат увековечат на Ржевском мемориале в Тверской области
Рецидивист напал на улице на жителя Тверской области и вырвал у него из рук телефон
Болеть жители Тверской области стали меньше
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Твери и уехал
До шести лет колонии грозит предпринимателю из Твери, который установил нелицензионную компьютерную программу
В Тверской области автомобилист врезался в дерево и убежал с места ДТП
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе парашютиста Сергея Вяликова
Трехлетний ребенок пострадал при съезде автомобиля в кювет под Тверью
Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Два автомобиля на одной дороге в Тверской области с разницей в полчаса вылетели в кювет