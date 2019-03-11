Из-за нарушения санитарных норм приостановлена работа общепита на улице Коминтерна в Твери
В Твери Центральный районный суд приостановил работу шаурмичной, которая находится на улице Коминтерна, 47а.
В пресс-службе суда рассказали, что работал общепит с многочисленными нарушениями. В шаурмичной не было горячей воды, раковины для мытья рук и туалета. Продукты сырые и готовые резались на одном столе, а на кухне не было бактерицидной лампы.
Кроме того, владелец не смог показать документы, которые подтвердили бы качество и безопасность продуктов. Еще в общепите не указывали срок годности ингредиентов и не заключили договор с организацией, которая проводит обработку помещений от крыс и насекомых.
Шаурму готовил человек без необходимого образования, а в помещении были грязные полы, мусор и грязный уборочный инвентарь.
В итоге суд приостановил деятельность общепита на 90 дней, начиная с 26 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU