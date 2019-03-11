Ритуальный зал восемь лет незаконно работал при ЦРБ в Ржеве Тверской области
На земельном участке, принадлежащем на праве бессрочного пользования Ржевской центральной районной больнице, было возведено здание ритуального зала. Как выяснилось, построили и эксплуатировали его незаконно.
По сообщению прокуратуры Тверской области, с 2011 года индивидуальный предприниматель использовал здание для проведения ритуалов прощания и отпевания усопших. При этом разрешительных документов на строительство и ввод помещения в эксплуатацию у него не было, равно как и документов на право пользование земельным участком под постройкой. Проверка также выявила нарушения в здании ритуального зала норм пожарной безопасности.
Межрайонным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. В суд направили исковое заявление о запрете эксплуатации здания.
Правонарушителю назначено наказание - штраф 70 тысяч рублей. Результаты рассмотрения иска и устранение нарушений находятся на контроле — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU