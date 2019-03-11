Ритуальный зал восемь лет незаконно работал при ЦРБ в Ржеве Тверской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-11T16:16:21+03:00

За нарушение двух статей КОАП РФ правонарушителю назначен штраф - 70 тысяч рублей. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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На земельном участке, принадлежащем на праве бессрочного пользования Ржевской центральной районной больнице, было возведено здание ритуального зала. Как выяснилось, построили и эксплуатировали его незаконно.

По сообщению прокуратуры Тверской области, с 2011 года индивидуальный предприниматель использовал здание для проведения ритуалов прощания и отпевания усопших. При этом разрешительных документов на строительство и ввод помещения в эксплуатацию у него не было, равно как и документов на право пользование земельным участком под постройкой. Проверка также выявила нарушения в здании ритуального зала норм пожарной безопасности.

Межрайонным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. В суд направили исковое заявление о запрете эксплуатации здания.

Правонарушителю назначено наказание - штраф 70 тысяч рублей. Результаты рассмотрения иска и устранение нарушений находятся на контроле — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU