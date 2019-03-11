Фамилии 62 тысяч солдат увековечат на Ржевском мемориале в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-11T15:53:14+03:00

Данные будут чередоваться с изображениями героев на стальных листах

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На Ржевском мемориале Советскому солдату, который возведут в Тверской области, напишут фамилии 62 тысяч бойцов. Это солдаты, погибшие подо Ржевом и похороненные на территории Ржевского района.

Имена защитников Родины методом перфорации будут выбиты на стальных листах, которые планируют разместить на дороге, ведущей к мемориалу. Данная технология в таком масштабе еще не использовалась. Высота букв составит шесть сантиметров, а фамилии будут чередоваться с изображениями героев, хранящихся в архивах.

Напомним, возводят мемориал на участке площадью около 4 га, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево.

ИСТОЧНИК KP.RU