Рецидивист напал на улице на жителя Тверской области и вырвал у него из рук телефон

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-11T15:20:09+03:00

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В Тверской области ограбили 41-летнего жителя Конаковского района. Мужчина шел по улице Транспортная поселка Новозавидовский, когда на него напал неизвестный. Злоумышленник стал бить потерпевшего кулаком в лицо, после этого вырвал из рук сотовый телефон и убежал.

Сотрудникам полиции мужчина описал внешний вид грабителя и направление, в котором он скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками совместно с участковыми уполномоченными полиции в течение дежурных суток был задержан 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

Досмотрев подозреваемого, полицейские обнаружили похищенный мобильный телефон. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU